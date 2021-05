Dès 18 ans, comment décrocher un rendez-vous pour se faire vacciner

Nous avons tout tenté, Bordeaux, Strasbourg, Lyon et Paris. À chaque fois, nous avons reçu le même message : zéro créneau. Pour les moins de 50 ans, seuls les créneaux libérés la veille sont censés être disponibles, les "Chronodose". Il faut être chanceux et visiblement aujourd'hui, ce n'était pas notre cas. Alors, nous avons demandé conseil à Maxime Telion, 28 ans, en pleine forme, et fraîchement vacciné. Il a passé sa journée sur le site "Vite Ma Dose" et un moment, il a trouvé un créneau disponible et a réservé sa place. Il faut être persévérant, réactif. Il y a environ 15 000 doses libérées chaque jour pour les moins de 50 ans. Sur toute la France, c'est très peu. Alors pour décrocher le précieux rendez-vous, vaut-il mieux essayer en journée ou en pleine nuit ? "On n'a malheureusement pas de technique magique. On a des gens qui réussissent à trouver durant la journée ou la nuit grâce à une annulation. Sur les applications "Vite Ma Dose", vous avez la possibilité de mettre des notifications sur un ou plusieurs centres proches de chez vous. Et vous serez notifié dès qu'il y a une chronodose qui est disponible dans les 24 et 48h", explique Thomas Devlaeminck, membre de l'équipe "Vite Ma Dose". Les places sont rares. Pourtant, aujourd'hui dans les centres de vaccination, les moins de 50 ans sont bien présents. Aucun n'a contourné la règle de la dose libérée la veille. Mais sur les réseaux sociaux, les jeunes sont beaucoup plus bavards. Dès fois, ils mentent un peu pour avoir le précieux sésame. Il y a tout de même un moyen imparable et sans tricher pour obtenir un rendez-vous quand on a moins de 50 ans : devenir assesseur lors des prochaines élections départementales en juin. Vous serez alors un public prioritaire pour la vaccination.