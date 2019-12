Des achats de Noël contrariés à Paris contre des bras chargés de cadeaux à Lyon

Après les heures passées dans les bouchons ou sur les quais, sans surprise, les Franciliens sont plutôt restés chez eux ce week-end. Une très mauvaise nouvelle pour les commerçants parisiens qui n'ont pas vu grand monde à seulement huit jours de Noël. Et la pandémie touche tout le quartier de Saint-Germain. Un contraste saisissant avec le reste du pays est noté, notamment avec la ville de Lyon. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 15/12/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 15 décembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.