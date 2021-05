Des apiculteurs constatent une perte de production de miel à cause du gel du mois d'avril

Dans un rucher à Auch (Gers), les abeilles sont affamées. À cause de la gelée du mois d'avril, les fleurs à butiner sont rares dans la région. Les abeilles ne ramènent plus assez de réserves. Pour la première fois, Arnaud Levannier et Jean-Baptiste Maillart ont dû les nourrir eux-mêmes. C'est leur seule solution pour maintenir la colonie. "Il y a un tapis d'abeilles mortes devant la ruche. Ce n'est pas des pesticides ni autres choses, que de la faim", confie l'un d'entre eux. Plus de la moitié des fleurs de colza et d'acacia, les principales ressources des butineuses, ont brûlé avec le froid. Les deux apiculteurs se demandent maintenant où déplacer leur ruche. Une question difficile, car dans le sud-ouest, toutes les zones sont touchées. En conséquence, la miellerie tourne au ralenti. Arnaud n'a produit que 1 500 kg de miel. Heureusement, il lui reste quelques réserves de l'année dernière. Il mise désormais tout sur les récoltes d'été avec le miel de châtaignier et de tournesol.