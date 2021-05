Des arbres dans l’assiette : la cuisine sort du bois

Certains y puisent force et énergie. Lorsqu'elle est au contact des arbres, Aurélie Valtat, auteure du livre "La cuisine des arbres"(Éditions Ulmer), trouve des idées de recettes. Si certaines essences nous sont familières, d'autres sont plus surprenantes. Passionnée de plantes et arbres comestibles, formée en aromathérapie, Aurélie fait de la forêt, qui entoure sa maison du Lot-et-Garonne, un gigantesque laboratoire du goût. Écorce, feuille, bourgeon, graines et fruits, chaque arbre ou presque est pour Aurélie une source d'inspiration. Au menu ce jour-là, salade de jeunes pousses de tilleul et mûrier noir, accompagné de crackers de feuilles de figuier. Des recettes soumises à un palais exigeant, celui de sa fille de 12 ans. Des cimes du Lot-et-Garonne à celle du bassin d'Arcachon, nous sommes passés d'une cuisine familiale aux fourneaux d'une cheffe récemment étoilée. Le restaurant de Claire Vallée est en travaux. C'est donc chez un ami qu'elle nous reçoit pour confectionner un dessert à base de bourgeon de sapin. Deux feuilles d'eucalyptus et de fraises fumées aux épines de pins, de quoi surprendre ses clients. Une version moderne de la cueillette et gastronomique de la cuisine des arbres.