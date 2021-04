Des autotests disponibles en pharmacie et bientôt à l'école

Les autotests vous permettent de vérifier vous-même si vous êtes positif au Covid-19. Les dispositifs seront vendus dès lundi uniquement en pharmacie. Ils coûtent six euros l'unité puis 5,20 euros à partir du 15 mai. Leur prise en charge par l'assurance-maladie n'est prévue que pour les aides-soignants à raison de deux autotests par semaine. Vendus en kits prêts à l'emploi, les autotests fonctionnent par prélèvement nasal moins profond que le test PCR. Il vous faudra tout de même une certaine rigueur pour garantir son efficacité. Il faut enfoncer l'écouvillon de quatre centimètres dans le nez et ensuite faire les deux narines. Le résultat est obtenu en quinze minutes. S'il est positif, l'autotest ne suffit pas à lui-même. La Haute Autorité de Santé indique qu'un test PCR serait indispensable pour confirmer le résultat. Rien ne sert de courir en pharmacie. Dès lundi matin, les livraisons se feront progressivement au cours de la semaine. D'autant que l'État en a réservé la quasi-totalité pour la rentrée des classes. Des kits seront distribués aux enseignants à la fin du mois, puis aux élèves de plus de quinze ans à partir du 3 mai.