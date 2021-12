Des avis partagés au sujet du pass vaccinal

Terminé le pass sanitaire, place au pass vaccinal. Ce samedi matin, l'annonce fait parler sur le marché de Frontignan (Hérault). Pascal et Sylvie ont reçu leurs trois doses. Pour eux, un pass vaccinal est nécessaire. "On n'a pas le choix que de faire ça si on veut continuer à vivre normalement", disent-ils. Le Premier ministre l'assume. Il faut faire peser la contrainte sur les six millions de Français non-vaccinés, les convaincre à tout prix. "J'espère que ça va les inciter à prendre de bonnes résolutions", lance cette passante. Pour certains au contraire, c'est la mesure de trop. "Ça va trop loin. Chacun est libre de choisir de se faire vacciner ou pas. Je trouve que c'est une vaccination obligatoire cachée". Au lendemain de l'annonce, l'idée d'un pass vaccinal est encore floue. Quand sera-t-il mis en place et dans quels lieux exactement ? Certains auraient préféré plus de détails. "Il est mal expliqué et je pense que les gens sont un peu perdus parce qu'il y a trop d'informations", explique cette habitante. Le projet sera débattu au Parlement au début du mois de janvier. TF1 | Reportage A. Bacot, A. Delabre