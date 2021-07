Des belles initiatives pour lutter contre la pollution du littoral méditerranéen

Entre les calanques, les plages et le Vieux-Port... Marseille accueille chaque été plus de trois millions de touristes attirés par ces lieux et paysages. Ils ont pourtant une face cachée beaucoup moins reluisante. C'est le cas dans le Parc des Calanques, à quelques kilomètres du centre-ville. Depuis plus de 30 ans, Alexis Rosenfeld photographie les fonds marins. Mais à chacune de ses plongées, il constate une mer Méditerranée jonchée de déchets. Cannettes et plastiques en tous genre tapissent le fond. Par son travail, ce photographe veut sensibiliser le grand public aux conséquences de cette pollution plastique. Mais ces déchets ne s'arrêtent pas là. Entraînés par le courant, ils s'amoncellent au large de la Méditerranée et créent des décharges sous-marines, comme ici à 2 000 mètres de fond. Ce désastre écologique trouve sa source au bord des falaises où les promeneurs laissent des traces bien visibles de leur passage. Eric Akopian a alors créé l'association "Clean my Calanques" pour ramasser les déchets toujours plus nombreux. Toute l'année, il arpente le littoral et remplit des sacs-poubelles entiers d'emballage.