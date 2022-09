Des bénévoles fous de vieilles pierres !

Cri de guerre matinale pour nos petits soldats du patrimoine. Tous bénévoles, la mission est d'ampleur au cœur du Tarn. Il faut sécuriser le château de Castelroc, vieux de 800 ans. Alors on coupe, on taille, on scie et parfois même, on tape des pieds. Cette méthode du Moyen Âge pour consolider le sol surprend les plus jeunes. D'autres sont plus motivés. L'important sur ces chantiers, c'est de faire ensemble, toute génération confondue. . Depuis deux ans, l'architecte Zineb Zaïr, chargée du projet "Chantiers écoles", guide et encadre ces bénévoles au rythme de dix chantiers par an. Pour l'association qui s'occupe de Castelroc, il existe également une autre raison. "Ce qu'on cherche, c'est comprendre l'histoire locale, comprendre comment les gens vivaient ici au Moyen Age. Cette calade, on l'a découverte parce qu'on entamait des dégagements de tous les murs effondrés qui étaient tombés dans cette pièce", explique un de ses responsables. Mais il n'y a pas que des vieilles pierres à Castelroc. Bruno Arbarrello était professeur. Son idée, de faire peindre une fresque chronologique avec les techniques de l'époque a attiré beaucoup de bénévoles. Il est aussi fondamental que le plus grand nombre de bénévoles puissent participer à cette tache qui favorise l'insertion. Des moments de rencontre et de convivialité, qui ne peuvent être qu'une chance pour la sauvegarde de notre patrimoine. TF1 | Reportage M. Dupont, C. Nieulac