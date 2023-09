Des Bleus et des bosses : réparer la casse

Un match de rugby, c'est avant tout un combat. Le France - Nouvelle-Zélande en match d'ouverture, vendredi soir, a été âpre. Le haut du corps, dépourvu de protections rigides, est particulièrement exposé aux chocs. Sur certains plaquages, les joueurs peuvent encaisser l'équivalent d'une collision à 80 kilomètres à l'heure. Juste avant ce match tant attendu, Fabien Galthié a demandé à ses joueurs de se sacrifier dans la bataille. Ce face-à-face puissant, remporté par les Bleus, a donc laissé des traces. La récupération après une telle rencontre est primordiale. Dans l'intimité de leur hôtel, notre caméra a pu filmer des séances de massage d'ultrason et d'infrarouge thérapeutique permettant de gagner du temps. Il y a un autre processus pour gagner du temps : la cryothérapie. Durant trois minutes, le corps de Charles Ollivon est plongé dans le froid à -162°C. C'est une course contre la montre. Pour remettre à neuf les organismes en seulement six jours, il en faudrait le triple pour un sportif amateur. Pour récupérer plus vite, les joueurs doivent déjà retourner à l'entraînement. Demain, les Bleus retrouveront le terrain d'entraînement pour préparer leur prochain rendez-vous de cette Coupe du monde, jeudi à Lille, contre l'Uruguay. TF1 | Reportage C. Abel, M. Dupont