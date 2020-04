Des bons alimentaires distribués aux nouveaux précaires du coronavirus en Italie

L'Italie enregistre ce vendredi 3 avril une nette amélioration de la situation. En revanche, le pays commence à souffrir socialement du confinement. Certains sont dans une situation tellement précaire que le gouvernement a dû rétablir les bons alimentaires. Il s'agit d'une distribution massive d'enveloppes aux plus démunis dans toute l'Italie. L'État a débloqué 400 millions d'euros en urgence. C'est du jamais vu depuis la fin de la Seconde guerre mondiale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.