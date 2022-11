Des bulles de chaleur solidaires en Grande-Bretagne

Prendre une douche chaude, faire bouillir de l'eau ou simplement allumer le chauffage, ces gestes du quotidien coûtent de plus en plus cher aux Britanniques. Outre-Manche, les factures d'énergie ont presque triplé en un an. Alors certaines villes se mobilisent. En plus des banques alimentaires, Bristol a mis en place des banques de chaleur, des espaces chauffés ouverts aux habitants. Dans ce café municipal, profiter du chauffage est gratuit. Les résidents peuvent aussi déjeuner pour 3 euros maximum. Une mère de famille emmène ses deux enfants qui ne vont pas encore à l'école. "En arrivant, je me suis dit "Oh, il fait si chaud, c'est confortable". L'hiver a commencé mais nous, nous n'avons pas encore allumé nos radiateurs", confie-t-elle. Un Britannique sur quatre affirme ne pas pouvoir allumer le chauffage par manque de moyens cet hiver. Pour leur venir en aide, les banques de chaleur se multiplient dans les pays. À Bristol, il existe déjà plus de 50 lieux qui accueillent du public, y compris des entreprises privées. Une salle de sport, par exemple, a mis à disposition ces quatre douches afin que les habitants puissent profiter de l'eau chaude gratuitement. TF1 | Reportage E. Stern, L. Barbazanges, S. Hirschnagl