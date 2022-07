Des centaines de Britanniques bloqués à Douvres

En raison d'un manque de personnel douanier français, des centaines de Britanniques se sont retrouvés bloqués à Douvres lors de la traversée de la Manche. Que s'est-il passé exactement et quelle est la situation à cette heure ? En ce premier week-end de vacances scolaires pour les Britanniques, le trafic a été largement supérieur à la normale à Douvres. À cela s'ajoute le contrôle douanier et de passeport renforcé depuis la mise en œuvre du Brexit. Les autorités de Douvres pointent le manque de personnel français pour effectuer ces contrôles. Elles accusent même l'Hexagone de ruiner les vacances des Britanniques. Du côté français, on pointe un incident technique et une responsabilité partagée des autorités du port de Douvres. Le chef du port a affirmé que douze officiers français sont arrivés ce samedi matin vers cinq heures. Cela permet déjà de fluidifier la situation même si cela va prendre du temps. En effet, 10 000 véhicules supplémentaires sont attendus aujourd'hui. TF1 | Duplex E. Stern