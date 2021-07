Des centaines de jeunes réunis pour une fête en plein air sous le pont de Sully

En plein Paris, sous le pont de Sully près de la Bastille, au moins une centaine de jeunes font la fête sans masque ni aucune précaution sanitaire. Ces fêtes, gratuites, ont pour l'instant surtout eu lieu en Île-de-France. Les participants sont très jeunes pour la plupart. Le covid n'est pas encore de l'histoire ancienne. Seuls certains sont vaccinés, mais le besoin de lâcher prise est plus fort. Peu de ces jeunes ont réellement conscients des risques. Au fil de la soirée, l'ambiance se détériore. Sous nos yeux, un téléphone portable est arraché. Le voleur est rattrapé, s'en suit une altercation. Les incidents de ce type sont récurrents. C'est le deuxième soir de suite que des jeunes se retrouvent ici. À 21h30, le signal a été donné sur les réseaux sociaux. Des comptes Instagram ou Snapchat informent en temps réel les fêtards. Le 18 juin, un participant a été blessé dans une bagarre sur l'esplanade des Invalides. La police a ensuite dispersé la foule. Ces garçons cagoulés, suivis par près de 7 000 personnes sur les réseaux sociaux, font partie des organisateurs. Face au possible débordement, ils semblent quelque peu dépasser. Il suffit d'appeler la police, répond l'un d'eux devant notre caméra. La police n'est finalement pas intervenue de la nuit. Pour elle, difficile d'agir, le couvre-feu est terminé et les rassemblements ne sont pas interdits. Dispersé la foule près de la Seine fait aussi craindre qu'un jeune ne tombe à l'eau.