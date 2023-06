Des centaines de victimes en Grèce : qui est responsable ?

Deux frères syriens ne pensaient jamais se revoir. Mohamed, est l'un des rescapés du naufrage. Son frère aîné, qui vit au Pays-Bas, vient tout juste de le retrouver. Mais alors que les chances de retrouver d'autres survivants s'amenuisent d'heure en heure, la polémique ample. Ce drame aurait-il pu être évité ? C'est le cas, selon plusieurs ONG, qui pointent du doigt le manque de réactivité des gardes-côtes grecs, et de Frontex, l'Agence européenne de surveillance des frontières. Selon les garde-côtes, il n'y a pas eu de demande d'aide des personnes à bord, car elles souhaitaient rejoindre coûte que coûte l'Italie. Plus accueillante selon eux, que la Grèce. Cela est faux, rétorque Nawal Soufi, une des bénévoles, qui a recueilli les appels à l'aide. Certains rescapés affirment que c'est lors d'une manœuvre des gardes-côtes que le bateau a chaviré, selon des témoignages recueillis par le Haut Comité pour les Réfugiés. Des avocats grecs réclament ce vendredi 16 juin soir, l'ouverture d'une enquête pour crime et non-assistance à personne en danger. Depuis 2014, 27 000 migrants sont morts en Méditerranée. TF1 | Reportage H. Dreyfus, F. Beaudoux, J. Robichon