Des centres de vaccination pris pour cible, la sécurité renforcée

Des tags sur chaque mur, le personnel qualifié d'assassin et surtout ces symboles, reprise de ceux de la résistance contre l'Allemagne nazie, la croix de Lorraine et le V de la victoire partout détournés. Michael Kraemer, maire (SE) de Lans-en-Vercors (Isère), est dégoûté par le dévoiement de ces emblèmes. Dans ce centre de vaccination attaqué la semaine dernière, les dégâts ne salissent pas que la mémoire. Ils sont aussi matériels. Le ou les coupables ont inondé le bâtiment en cassant les lances à incendie. Tout le matériel médical utilisable a été aussi recouvert de peinture. C'est bien la campagne de vaccination qui est visée. Trop dégradé, le centre a été finalement déplacé à quelques kilomètres dans l'école du village de Saint-Nizier-du-Moucherotte (Isère). Il accueille le public depuis le début de la semaine. Franck Gérard, maire (SE) de la commune, préfère rester vigilant. Le risque de dégradation est réel. Plusieurs centres ont été vandalisés ces derniers jours. Nous nous sommes procuré la liste exacte dressée par les services de renseignements de la police. Lans-en-Vercors (Isère) a été attaqué le 17 juillet avec deux autres centres ce jour-là. Le lendemain, trois autres sites ont été l'objet de ces actes de vandalisme. Celui d'Urrugne au Pays basque est en partie incendié. En tout, huit centres de vaccination et trois centres de dépistage ont été vandalisés. La semaine dernière, le ministère de l'Intérieur a envoyé une note au préfet leur demandant un renforcement de la sécurité. À Saint-Paul-lès-Dax (Landes), la police patrouille depuis quelques jours quotidiennement devant le centre de vaccination. En France, les centres de vaccination sont donc désormais sous surveillance rapprochée pour décourager tout nouvel acte de vandalisme.