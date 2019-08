Des cerveaux recréés en laboratoire

Des mini-cerveaux conçus en laboratoire ont développé une activité électrique. Et pour la première fois, une équipe américaine a démontré qu'elle était similaire à celle d'un cerveau humain. Il s'agit peut-être d'un espoir dans la recherche sur les maladies neurologiques, comme la maladie d'Alzheimer. La communauté scientifique reste tout de même attentive aux enjeux éthiques soulevés par ces nouvelles technologies. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/08/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.