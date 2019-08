Des châteaux transformés en hôtels 5 étoiles !

Les quelques 6 000 châteaux du pays appartiennent, pour la plupart, à des particuliers. Mais, l'entretien de ces derniers requiert un budget conséquent. Pour les conserver, certains propriétaires n'hésitent pas à faire preuve d'ingéniosité. C'est le cas notamment du château Saint-Jean à Montluçon et de celui de Vault de Lugny en Bourgogne. Un entretien qui demande énormément de patience et de passion. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 03/08/2019 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 3 août 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.