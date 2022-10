Des cheminées toujours plus performantes

Pour le plaisir des yeux ou le crépitement du bois. Pour les soirées au coin du feu, la cheminée n'aurait que des qualités. Près de huit millions de foyers sont déjà équipés et la demande n'a jamais été aussi grande. Après plusieurs semaines d'attente, c'est le grand jour pour Chantal et Patrice Geneste, retraités. Pour se chauffer en hiver, ils ont choisi de faire installer une cheminée dans leur salon. Sa particularité : elle est protégée par une vitre et on appelle cela "un foyer fermé". Près de 80 % de la chaleur qui est produite sera restituée dans la grande maison. Le coût total du projet s'élèverait à 4 000 euros. Jusqu'à présent, le couple se chauffait à l'électricité. Comme des millions de Français qui se tournent vers le bois, ils espèrent réduire leur facture de 30 %. Dans un magasin, les cheminées et les poêles font fureur. Trois fois plus de commandes ont été enregistrées depuis un an. Cette année 2022, la tendance est encore la poêle à bois. Elle est économique et compacte. Avoir du bois chez soi, c'est parfois fatigant. En plus de l'approvisionnement, il nécessite un espace de stockage sec et ventilé. Quand le froid revient, certains préfèrent éviter la corvée de bois. C'est le cas de Fakher Braham, père de famille. Avec une simple télécommande, il contrôle la flamme de sa cheminée à l'éthanol, un biocarburant. Dans le foyer, il n'y a ni fumée, ni cendre. Il n'y a pas non plus de conduit d'évacuation. Plus de détails dans le reportage en en-tête de cet article. TF1 | Reportage J.M. Bagayoko, S. Fortin