Des colis de cocaïne échoués sur le littoral atlantique

Le 8 novembre 2019, des ballots de cocaïne ont été découverts sur la plage d'Arcachon. En trois semaines, on en compte des dizaines échoués sur la côte atlantique. Rien que dans les Landes, il y en a eu pour 36 kg pour une valeur marchande estimée à plus de trois millions d'euros. Les autorités appellent à la grande prudence face à cette drogue pure à 90%. C'est la Juridiction inter-régionale spécialisée de Rennes qui a été saisi de l'enquête, compte tenu de l'étendue du territoire impliqué. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 10/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.