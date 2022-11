Des communes du Tarn bientôt privées d’eau potable

Ce maigre cours d'eau était, il y a quelques mois encore, une rivière à l'importance capitale. Elle dessert depuis des années ce barrage, seule source d'eau potable pour des milliers d'habitants. D'habitude, l'eau arrive sous les arbres. Mais ce n'est plus le cas maintenant. La sécheresse historique de ces derniers mois en est la cause. Et les averses de la veille n'ont pas suffi à rétablir le niveau. "On n'a pas de pluie depuis le mois de mai. Là, il a plu 30 mm. Mais ce n'est qu'une goutte d'eau. Pour le réveillon de Noël, on risque de ne pas avoir d'eau au robinet. Ça serait inconcevable", déplore Vincent Colom, maire (SE) de Lagarrigue (Tarn), président du Syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable du Pas des Bêtes. Sans pluie, près de 45 000 personnes pourraient être privées d'eau d'ici 30 jours. Dans ce village voisin, les habitants appréhendent les semaines à venir. La plupart d'entre eux craignent la pénurie d'eau potable. Cette rupture d'eau pénalise également de nombreux commerces comme les salons de coiffure par exemple. Mais une autre inquiétude se profile dans cette usine de traitement. On ne peut plus filtrer l'eau pour la rendre potable. La préfecture du Tarn a interdit l'arrosage et le lavage des voitures jusqu'à fin novembre et appelle les habitants à limiter au maximum leur consommation d'eau. TF1 | Reportage L. Cloix, J.V. Molinier