Des conseils naturels pour lutter contre les pucerons

Ils s'installent partout dans le jardin. Verts ou bruns, les pucerons sont les ennemis jurés des jardiniers. A part la larve de coccinelle qui tue ces bestioles, il existe d'autres moyens naturels pour en venir à bout. C'est notamment le cas du syrphe, qui est cinq à six fois plus efficace. Quels sont les autres secrets pour lutter contre les pucerons ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 05/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 5 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.