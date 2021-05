Dès demain, lundi 3 mai : première étape du déconfinement

Certes, les règles vont s’assouplir dès demain, lundi 3 mai, mais à force de changements, nos compatriotes ne s’y retrouvent pas toujours. Notre équipe vous fait un petit rappel des nouvelles règles appliquées dès ce lundi 3 mai. Pourrais-je à nouveau circuler librement ? La réponse est oui, en journée seulement. Dans ce cas, plus besoin d’attestation pour se déplacer au-delà du fameux rayon des dix kilomètres. Cela va faire plaisir à chacun, mais en particulier à certains sportifs comme les cyclistes, libres de rouler jusqu’où bon leur semble. Plus de limitation non plus pour les déplacements interrégionaux. Un retour à la liberté qui pourrait notamment resserrer les liens familiaux. Mais attention, demain, lundi 3 mai, il restera des mesures à respecter strictement. Quelles sont les restrictions maintenues ? Tout d'abord, le couvre-feu de dix-neuf heures à six heures du matin reste pour le moment en vigueur. Il faudra donc continuer à passer nos soirées à domicile. Les commerces dits non-essentiels resteront fermés. Quant au télétravail, il doit rester la règle à observer dans tous les cas.