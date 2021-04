Des déplacements pour se confiner et non pour fêter Pâques

À peine arrivée, Lilwen a déjà installé son lit pour les prochaines semaines, ce qui arrange ses parents. Ce sont des Parisiens installés à Bretignolles-sur-Mer (Vendée). Après Chartres, lors du premier confinement, cette fois, ils découvrent la campagne vendéenne pour 750 euros par semaine. Le couple bénéficie d'une remise de 15% pour ce long séjour. Et l'établissement tente de compenser les annulations des vacances de printemps. Les nouveaux arrivants profitent des commerces ouverts jusqu'à ce samedi soir. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, il plane comme un goût de vacances malgré tout. Les baigneurs en profitent avant les semaines à venir. Depuis jeudi, les rotations s'enchaînent au Port Fromentine. Direction l'Île d’Yeu. "Plutôt que d'être enfermée dans un 30 mètres carrés, je vais profiter d'avoir au moins un peu de soleil, un peu de vert et un peu d'air marin", confie l'une des voyageurs. Selon les estimations, 500 000 Français ont choisi de rejoindre la côte Atlantique pour passer le mois d'avril et vivre ce nouveau confinement plus sereinement.