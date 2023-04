Des dizaines de personnes sans nouvelles, est-ce que ce bilan a évolué ?

Ce chiffre n’a pas encore évolué depuis les effondrements. Les sauveteurs ont toujours une incertitude sur le nombre de personnes qui pourraient se trouver dans l’immeuble. Les conditions d’interventions des marins-pompiers sont très compliquées et très risquées à cause du feu sous les gravats. En effet, pendant ce type d’intervention, il faut savoir jouer entre le temps et la nécessité de préserver la vie des éventuelles victimes qui se trouvent sous les décombres. C’est pourquoi, les marins-pompiers de Marseille ont convenu avec le maire de la ville d’engager le maximum de moyens. En ce moment, les sauveteurs sont ralentis par deux difficultés majeures. La première est celle de l’incendie qui est toujours présent sous les gravats, et qui n’est pas maîtrisée. La deuxième est le risque d’effondrement d’un immeuble mitoyen. Ce risque est avéré puisque que ce dimanche matin effectivement, un deuxième immeuble est tombé. Ces difficultés-là sont susceptibles de mettre en danger la vie des sauveteurs, mais aussi les conditions d’intervention.