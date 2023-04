Des dizaines d'évacués mis à l'abri

L'insupportable attente des familles sans nouvelles de leur proche, qui habitent le 17 rues de Tivoli. Ils sont accueillis dans une cellule de crise, accompagnés par des psychologues. Plus loin, eux aussi sont sous le choc. Une mère de famille et son fils ont été évacués en urgence en pleine nuit, traumatisés aujourd'hui parce qu'ils ont vécu. Ils sont hébergés dans un hôtel avec d'autres familles mises en sécurité. En tout, 179 personnes ont été évacuées. Des habitants dans une trentaine d'immeubles, situés dans des rues alentours. "Je pense que c'est par précaution et ils ont raison. Ce n'est pas la peine de rester s'il y a un danger. Vaut mieux sortir !", s'exprime une dame. Si certains ont pu emporter quelques affaires, d'autres sont partis avec le strict minimum. Interdiction ce dimanche après-midi de retourner chez eux, le quartier est totalement bouclé. L'attente et l'incompréhension pour des habitants encore sous le choc de cette catastrophe. Neuf personnes portées disparues dans ce quartier du centre-ville où tout le monde se connaît ou presque et ou personne n'ose ce soir imaginer le pire. TF1 | Reportage L. Huré, F. Miara