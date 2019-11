Des élèves de Pau et de Vars rendent hommage aux militaires décédés

Un hommage national sera rendu aux treize soldats décédés au Mali le 2 décembre 2019, et il se fera en présence de collégiens. En tout, ils seront 200 élèves, de Gap, de Pau, de Saint-Christol ou de Vars pour participer à cette cérémonie nationale. Ils tiennent aussi à honorer ceux qui continuent à se battre. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.