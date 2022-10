Des emballages bientôt plus verts ?

Derrière le rideau, une innovation révolutionnaire a été mise au point il y a deux ans par Xavier et son équipe. C'est un tube de crème composé majoritairement de carton qui constitue une alternative au plastique. "Cette technologie contient 50% de plastique en moins", s'exprime-t-il. Et à l'intérieur du tube en carton, le tube de dentifrice par exemple, il y a une petite poche en plastique. D'habitude, 20% du produit reste coincé dans le tube. Cependant, grâce à ce système, on n'a plus besoin de l'enrouler pour tout récupérer. Le vide entre le tube et la pochette en plastique fait tout le travail. Concevoir des emballages plus propres, c'est aussi l'objectif d'une autre entreprise dans le Jura. Les couvercles ressemblent à du plastique, mais ce n'en est pas. Ils sont composés à 90% d'extraits de camélia et de bois. Produire des emballages 100% écoresponsable ne coûtent pas plus cher que la matière plastique. Cependant, il y a tout de même des contraintes. Au-delà des matériaux alternatifs, certaines entreprises réutilisent le plastique, comme pour ce pinceau à priori banal, mais très particulier, car il est entièrement constitué par du plastique recyclé. TF1 | Reportage P. Gallaccio, J Duong, O. Cresta, X. Boucher