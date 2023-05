Des engins de chantier volés par usurpation d'identité

Pascal Bariller et sa fille Estelle avaient une entreprise de location d'engins. Victime d'une arnaque, aujourd'hui, ils ont tout perdu : quatre chariots élévateurs, trois pelles mécaniques. Les escrocs ont usurpé l'identité d'une vraie entreprise de BTP avant de falsifier les documents officiels et louer un local temporaire. Quelques jours plus tard, alertés par des confrères, ils découvrent la supercherie. Les engins ont disparu et les chèques sont en bois. Au total, la valeur de leur préjudice avoisine les 300 000 euros. Seulement, une partie est prise en charge par les assurances. Et c'est la fin de l'entreprise familiale. La famille est ruinée. Les voleurs ont aussi attaqué à plus gros. C'est le cas d'un chef d'entreprise à Saint-Ouen-l'Aumône dans le Val-d'Oise. Il a perdu trois engins de sa flotte. Sans plaque d'immatriculation, mais juste un numéro de série peu visible et facile à effacer, les engins visés par les malfaiteurs sont difficiles à retrouver. À l'achat, ces machines valent beaucoup plus cher qu'une voiture haut de gamme. Pour savoir qui sont ces voleurs, nous avons posé la question à un policier. Selon lui, les grosses affaires ont certainement un rapport avec l'Europe de l'Est. Contre ces vols, un recours existe pour les professionnels. C'est le cas, dans la vidéo en tête de cet article, de ce boîtier, un antivol connecté fabriqué en Gironde. Depuis un smartphone, on peut connaître la position exacte de l'engin, à tout moment. TF1 | Reportage M. Rio, M. Kouho