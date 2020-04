Des entreprises reprennent leur activité malgré la crise sanitaire

Malgré la crise sanitaire, certaines entreprises ont repris leur activité. Pour ce faire, des mesures de sécurité conformes à la lutte contre le coronavirus ont dû être mises en place et les outils de travail ont aussi été adaptés dans ce sens. Des précautions qui ont été coûteuses, mais l'investissement en vaut la peine vu que la situation risque de se prolonger. En parallèle, il a également fallu rassurer les salariés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 18/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 18 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.