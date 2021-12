Des extraits d'œuvres divers à ne pas rater

Voilà le poids lourd de la saison : il pèse près de six kilos, consacré à Frida Kahlo. Et avec plus de 150 tableaux, on va bien au-delà des autoportraits de la peintre mexicaine. On revient sur les prémices d'une vie d'artiste poussée à la création par un terrible accident de tramway. "Elle a commencé à lutter, à peindre parce qu'elle ne pouvait rien faire d'autre. On a construit pour elle un lit, un chevalet, un miroir pour qu'elle puisse peindre ce qu'elle avait devant elle, c'était elle-même", raconte Lou Mollgaard, éditions Taschen. Des reproductions grand format sur papiers glaciers, qui vous parlent de toutes vos passions. Vous comprenez pourquoi il faut absolument pousser les portes de vos libraires en cette période. De nombreux livres vous y attendent et rivalisent d'idées. Cette année, beaucoup d'éditeurs se sont aussi accordés pour faire une place aux femmes oubliées. Rencontre avec Dorothée Lépine devant l'hôpital Necker qui, figurez-vous, ne doit pas son nom au célèbre ministre des Finances de Louis XVI, mais à sa femme Suzanne. Inoubliables et inoubliés, les Beatles sont à coup sûr les vedettes de ce Noël 2021 avec un coffret, un film, deux livres. D'autres œuvres revisités ne sont également pas à manquer. TF1 | Reportage K. Leenknegt, A. Ponsar