Des F-16 pour l'Ukraine : le feu vert de Biden

L’avion a été affrété par l’Hexagone, mais à Hiroshima, c’est le président Ukrainien qui en sort. Pour la toute première fois, Volodymyr Zelensky participe en personne à un sommet du G7. Une visite précédée d’une excellente nouvelle pour Kiev. Joe Biden vient de donner son feu vert à la fourniture d’avions de chasse F-16 à l’Ukraine. Une avancée capitale, estime le chef de l’État ukrainien. Alors, quelles conséquences sur la guerre en Ukraine ? Les F-16 peuvent-ils à eux seuls changer le cours du conflit ? Alors que l’armée ukrainienne a déjà les 3/4 de son aviation, il ne reste que quelques dizaines de ces MiG de fabrication russe. Polyvalent et disponible, le F-16 est de loin l’avion de combat le plus répandu au monde, fabriqué à 4 500 exemplaires par les États-Unis. Pour autant, les Américains n’en fourniront pas directement à l’Ukraine. Ce serait considéré comme une provocation trop grave par la Russie. Alors, qui pourrait donner des F-16 ? La France et la Grande-Bretagne n’en ont pas. En revanche, les Pays-Bas, le Danemark et la Belgique pourraient en livrer quelques dizaines, et peut-être aussi le Portugal et la Norvège. TF1 | Reportage N. Gandillot, S. Millanvoye, T. Leroy