Des familles chanceuses passent leur Noël en montagne

Cette famille originaire de la Sarthe vient d'arriver pour les vacances. Jean-Pierre tenait à faire ce cadeau pour ses enfants et ses petits-enfants depuis longtemps. "Venir à la neige et leur offrir ça, ça fait déjà des années qu'on avait prévu ce cadeau. Et voilà, ce rêve se réalise", confie-t-il. Un rêve parsemé de sensations fortes sur cette bouée lancée à 45 km/h. Le Père Noël aurait-il abandonné son traineau ici ? Ces chiens débordent d'énergie. "Ça fait trop plaisir de faire du chien traineau" ; "C'est aussi les souvenirs d'enfance", confient certains. A chacun son activité. Ces vacanciers traversent le lac gelé de Tignes (Savoie). Dans cette boutique, Clément Christin attend les nouveaux clients. Avec les restrictions sanitaires, l'absence des étrangers lui est préjudiciable. "On garde le moral. On aimerait avoir de la fréquentation dans nos magasins. Nos équipes sont au complet, on a à cœur de les faire travailler", confie-t-il. Ici, les professionnels comptent beaucoup sur les réservations de dernière minute. TF1 | Reportage Y. Matisse, F. Marchand