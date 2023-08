Des Français toujours plus grands ?

Il se présente comme la plus grande personne de France. Nous l'avons mesuré, il fait 2,22 mètres de hauteur. Son quotidien parfois inconfortable, Vincent Pourchot, le documente sur les réseaux sociaux et le partage avec ses abonnés. Avec un tel gabarit, il n'est pas toujours simple de se faire une place dans les wagons du métro ou de trouver un lit à sa taille. Ce basketteur a fait de sa taille un atout. Il faut dire qu'il a toujours été plus grand que les autres. Il n'est pas le seul à être parfois dérangé par sa taille. En 1997, nos équipes s'étonnaient du manque de place dans les bus, pour les jambes des voyageurs. Depuis, nous avons tous pris quelques centimètres. En 1900, un homme moyen mesurait 1,66 m, contre 1,77 m aujourd'hui. C’est la même dynamique chez les femmes, elles mesuraient 1,55 m en moyenne, au début du siècle, contre 1,64 m désormais. Avez-vous aussi constaté la même évolution ? Ceux que l'on a interviewés affirment que la génération d'avant se dit plus petite que celle présente. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Maviert, B. Delaubert