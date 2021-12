Des fruits pas si exotiques

Des bananes, de la canne à sucre, ou des fruits du dragon, des cultures, a priori, introuvables en France or nous sommes bien dans les Pyrénées-Orientales. Nous avançons dans une végétation luxuriante et tropicale. Depuis 2016, Frédéric Morlot, un paysagiste, a cultivé ces plantes bio sous des serres irriguées, non chauffées, mais ensoleillées plus de 300 jours par an. L’hiver, les végétaux supportent les températures négatives grâce à quelques astuces, comme des compléments alimentaires naturels. Contrairement aux fruits importés, souvent cueillis verts et acheminées en cargo ou en avion, ceux-ci sont récoltés mûrs. Leur bilan carbone est faible. Il sont vendus localement à un prix, pour l’heure, équivalent. Quelques-uns sont à la carte de restaurants gastronomiques, comme le gingembre mangue. Dans les cuisines de ce chef étoilé, à 20 kilomètres de là, la plante exotique française est déclinée sous plusieurs formes. En dessert, voici le curcuma local, dégusté confit en chips et en sorbet. À table, tous sont surpris d’apprendre que cette plante originaire d’Asie est issue du terroir. Découvrez l’intégralité de ce reportage dans la vidéo ci-dessus. T F1 | Reportage A.L. Cros, P. Lormant