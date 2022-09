Des funérailles préparées dans les moindres détails

La cérémonie aura lieu à Londres, au Palais Saint-James. En présence de son héritier William, Charles III sera proclamé roi. Le couronnement officialisé, le corps de la reine devra quitter la demeure de Balmoral d'ici le 12 septembre 2022. C'est la première étape d'une dizaine de jours de célébration. Elle reposera dans un premier temps à Holyrood, son plus petit palais à Edimbourg, avant de remonter le Royal Mile jusqu'à la Cathédrale Saint-Gilles. Là, les Écossais pourront venir saluer Elizabeth II une dernière fois. Le cercueil devrait ensuite être installé à bord du train royal, direction Londres. Tout au long du parcours, la foule est attendue aux passages à niveau et dans les gares pour jeter des fleurs à son passage. Une fois arrivé dans la capitale, le protocole veut que le corps de la reine soit accueilli dans la salle du trône du palais de Buckingham, avant d'être amené au palais de Westminster. La foule pourra lui rendre hommage pendant trois jours, 24h/24. Les funérailles devraient avoir lieu dans l'abbaye de Westminster le 21 septembre 2022, journée de deuil national. La reine sera enterrée à 32 km de Londres, au château de Windsor, aux côtés de son époux Philip et de son père George VI. TF1 | Reportage M. Brossard, E. Tolfa, L. Adda, M. Merle, P. Bazerque