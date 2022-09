Des habitants évacués après un incendie à Roquebrune-Cap-Martin

L'incendie s'est déclaré en plein milieu de la nuit de vendredi sur les hauteurs de Roquebrune-Cap-Martin, dans un secteur difficile d'accès. Près de 150 pompiers ont été engagés pour tenter de maîtriser ce feu attisé par un vent violent et qui se rapprochait de plusieurs habitations. Il n'y a pas de dégâts sur les maisons, mais des habitants, huit au total, ont été évacués. Certains ont trouvé refuge dans un gymnase, mis à disposition par la mairie. Une mère de famille a eu très peur. "Beaucoup de fumée, à un moment donné, on a vu des points lumineux rouges", raconte-t-elle. Sur l'autoroute, une voie a été neutralisée pendant plusieurs heures pour faciliter le passage des engins de secours. Un hélicoptère bombardier d'eau a effectué sept largages ce samedi matin pour éviter tout risque de reprise du feu. Cette fois, les pompiers ont gagné rapidement la partie. Mais ils appellent à la plus grande prudence, car la végétation est encore très sèche dans la région. TF1 | Reportage V .Capus, C. Guérard