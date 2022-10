Des hectares de vignes arrachés dans le Bordelais

Ici, il y a quelques années, les vignes recouvraient la totalité du domaine de Pierre-Étienne Garzaro. Installé dans l'Entre-deux-Mers, le vigneron a trouvé dans l'arrachage des vignes la solution pour enrayer la baisse des prix de ses vins. Il était, comme beaucoup de viticulteurs, victime du déséquilibre du marché. Après avoir remplacé ses vignes les plus anciennes par du blé et du tournesol, il est monté en qualité et a mieux vendu sa production viticole. Depuis quelques années, les vins de Bordeaux connaissent un déséquilibre structurel. Les clients sont de moins en moins nombreux. Le marché chinois est à l'arrêt et les coûts de production sont trop importants. Pour l'interprofession, arracher 10% de vignes en surplus est une solution comme il y a quinze ans. À cette époque, l’État compensait financièrement. Aujourd'hui, l'Union européenne l'interdit. Arracher des vignes est parfois un crève-cœur. Cependant, enlever contre compensation pourrait être une solution pour s'en sortir financièrement. Mais problème, les vignes de certains secteurs du Bordelais ont perdu beaucoup de valeurs. TF1 | Reportage E. Braem, N. Forestier