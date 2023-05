Des herbes de Provence, vraiment ?

"Les herbes de Provence" est un emblème du terroir. C'est le mélange de quatre aromates, récoltés de génération en génération sur l'exploitation de la SCA Les Aromates de Provence. Il y a de la sarriette, mais aussi du romarin, de l'origan et du thym. Ici, les quatre plantes aromatiques de la recette traditionnelle des herbes de Provence sont baignées par le soleil et balayées par le mistral. Selon Yves Lerda, l'agriculteur, c'est tout ce qui fait la saveur de sa production. Ils ont beaucoup de concurrents, notamment dans les rayons des supermarchés. Sur les 360 tonnes vendues chaque année dans les grandes surfaces, seul 7% proviennent réellement du sud du pays. On se demande, qu'y a-t-il de réellement provençal dans ce mélange si prisé ? La dénomination "herbes de Provence" n'implique aucune réglementation. Pour éviter les mauvaises surprises, certains misent sur le circuit court. Sur le marché, certains étales affichent des tarifs en moyenne deux fois plus élevés qu'en magasin. Le drapeau tricolore et la mention Provence sont fièrement affichés sur le sachet, mais qu'en est-il de la qualité des herbes de Provence ? Pour défendre leurs productions locales, seize cultivateurs d'herbes de Provence de la région se sont associés dans une coopérative et vendent leurs produits sous un même label. TF1 | Reportage E. Binet, M. Jit, H. P. Amar