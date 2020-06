Des idées pour réinventer l'hôtel à Amsterdam

Des millions de touristes se pressent chaque année à Amsterdam. Dans cette ville, les distances de sécurité s'annonçaient tellement contraignantes que le monde de l'hôtellerie a pris les devants avec peu de mètres carrés, mais beaucoup d'idées. Les micro-chambres seraient une solution pour lutter contre le coronavirus. Découvrez d'autres versions plus ingénieuses dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.