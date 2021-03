Des images rares de lynx dans l'Hexagone

L'image est rare. Pour l'obtenir, il faut être patient. C'est le cas de Guillaume François, un naturaliste photographe et passionné par le lynx boréal. Il piste cet animal solitaire depuis quinze ans. "Le lynx, c'est vraiment l'animal le plus difficile à voir en Europe. Chaque année, je passe entre 150 et 180 jours et nuits pour arriver à le voir une fois ou deux seulement par an", confie le jeune homme. Avec sa compagne, Guillaume a rencontré il y a quelques jours un jeune mal. Il faut rester à l'affût, sans bouger pendant des heures. "Je fais tellement partie du milieu qu'à un moment donné, mon odeur devient récurrente et il voit que je ne représente aucun danger. Et à un moment donné, il va se montrer. Ça va être des rencontres extrêmement longue. Parfois, pendant plusieurs heures, il va dormir devant moi et ça, c'est extraordinaire", explique le photographe. Président d'une association de défense de l'environnement, le jeune homme partage son savoir dans des écoles ou avec des chasseurs, car ce félin est une espèce menacée. Aujourd'hui, la population est de 150 individus, mais elle n'augmente pas dans le massif jurassien. Plus de 200 caméras y ont été installées par les agents de l'Office français de la biodiversité et leurs réseaux. Les images permettent de mieux comprendre la vie du lynx.