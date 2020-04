Des imprimantes 3D pour fabriquer des visières ou des valves

Des imprimantes fabriquent des petites pièces modélisées en 3D qui sont essentielles aux respirateurs. Ce type de dispositif est indispensable à la ventilation des patients Covid-19 traités en réanimation. En raison de la pandémie, ce type d'objet est disponible en quantité critique à l'assistance publique. Cette structure a été donc mise au point pour fournir aux praticiens le plus rapidement possible et en grande quantité ces produits. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en région ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.