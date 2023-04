Des incendies géants au printemps : 15 000 hectares brûlent en Espagne

Comme une coulée de lave, les flammes se propagent aux portes de la ville d'Oviedo, capitale des Asturies. Un automobiliste est cerné par des murs de flammes. Il fait demi-tour pour échapper au brasier attisé par des vents extrêmement forts. Au total, 160 départs de feu ont été recensés. L'origine criminelle ne fait aucun doute. Mais ce sont des conditions climatiques exceptionnelles qui expliquent l'ampleur de ces feux. Ces derniers jours, la température au sol a atteint les 30°C, auxquels il faut ajouter des vents chauds et puissants, sans oublier l'absence de pluie depuis plusieurs semaines. Résultat, dans la seule région des Asturies, 11 000 hectares sont partis en fumée. Quelques jours avant le nord, c'est l'est du pays qui luttait contre les flammes. Les pompiers défendent une à une les habitations. 1 800 personnes ont été évacuées. Une situation difficilement croyable, si tôt dans la saison. L'an dernier, l'Espagne avait été le pays d'Europe le plus touché par les incendies, avec 300 000 hectares décimés, soit cinq fois plus qu'en France. TF1 | Décryptage M. Brossard, J. Garrel, A. Exposito