Des innovations qui réparent la vue

Rondes ou rectangulaires, classiques ou fantaisistes, les lunettes corrigent votre vision. Mais savez-vous que certaines peuvent soigner vos yeux ? Leur secret ? Des petites alvéoles qui réfléchissent la lumière d’une manière particulière. Ce qui permet de ralentir de 60% l’évolution de la myopie chez les enfants. Pour le vérifier, direction l’hôpital Necker de Paris. Julia souffre d’une myopie très évolutive. Elle porte ces nouveaux verres depuis six mois. Ce matin, ses yeux sont soumis à une série d'examens et les premiers résultats sont très encourageants. Un verre coûte en moyenne 170 euros. Un investissement efficace pour ralentir la progression de la myopie qui touche actuellement quatre enfants sur dix dans notre pays. Le Professeur Dominique Brémond-Gignac, cheffe du service ophtalmologique à l’hôpital Necker de paris, explique : “On ne peut pas continuer, en sachant qu’en 2050, si on garde cette même évolution, la moitié de la population mondiale sera myope. Et près d’un milliard d’habitants seraient myopes forts donc avec des complications potentielles à comprendre”. Sortir du flou pour mieux voir de près, l’innovation s’attaque aussi à la presbytie. Comme beaucoup de personnes de plus de 45 ans, Marina Lovka avait besoin de lunettes pour travailler sur son ordinateur. Depuis trois mois, elle les a tronqués contre ces lentilles de nuit un peu spéciales. Avant de se coucher, elle les pose sur ses yeux. Les lentilles vont corriger sa vue durant son sommeil. Le matin, elle les enlève et tout est beaucoup plus net. Une innovation mise au point dans un laboratoire français. Dans des bannettes à client et un équipement sur mesure taillé au diamant. Ces lentilles s’adaptent à tous les problèmes de presbytie. La seule contrainte : les mettre tous les soirs car l’effet est temporaire. Un confort visuel et optique facturé 700 euros par an. La moitié est remboursée par la Sécurité sociale et les mutuelles.