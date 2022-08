Des inondations meurtrières au Pakistan

En quelques secondes, tout s’effondre. À Kalam, au nord du Pakistan, l’hôtel New Honeymoon n’a pas résisté à la violence des inondations. Le pays tout entier est dévasté par des pluies torrentielles depuis mi-juin. Des rivières devenues des torrents où le courant emporte ou détruit des habitations et des maisons. Rien ne résiste. Une voiture, prise au piège, est emportée par une coulée de boue. Des millions d’habitants sont concernés. Près de 1 000 personnes sont décédées. Des villages entiers sont détruits par les eaux. Une habitante, elle, ne possède plus rien. "On a perdu notre maison et notre buffle. Il faut que le gouvernement nous envoie des tentes et des aides financières", confie-t-elle. Les habitants sont obligés de boire de l’eau sale avec leurs enfants. Vendredi, le Pakistan a décrété l’état d’urgence nationale et les secours s’organisent. Cette année, les moussons d’une violence exceptionnelle s’abattent depuis trois mois sur le pays. TF1 | Reportage L. Cloix