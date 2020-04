Des lieux insolites pour vivre son confinement

Romuald Simonneau fait partie des chanceux du confinement. Depuis l'entrée en vigueur de la mesure, il vit seul dans un théâtre du 10e arrondissement de Paris. Pascal Niéto, avec son chien, profite de la campagne de Saint-Priest-Taurion (Haute-Vienne), dont il ne connaissait même pas m'existence. Enfin, l'athlète Yosi Goasdoué, lui, mène la vie de château à Montlouis-sur-Loire (Indre-et-Loire). Plus de détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/04/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.