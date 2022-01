Des lingots dans la galette

Plus original que le roi mage ou l'arc de Triomphe en porcelaine, voici le lingot d'or en guise de fève dans votre galette des rois. Un an et demi que ce boulanger sarthois réfléchissait à cette opération. Dans les faits, deux chanceux trouveront une fève en argent gravé dans leur galette. Ils devront venir l'échanger ici contre le butin, cinq grammes d'or d'une valeur de 350 euros. Les clients ont tous envie de gagner, mais c'est une chance minime par rapport à toutes les quantités de personnes et galettes. Un coup de projecteur sur la boulangerie et une façon de fidéliser les clients. Il faut dire que les clients sont juste de passage et la discussion se résume à bonjour. Selon Jérémy Naudon, gérant de la boulangerie "La pause gourmande", cette approche marketing promet des échanges un peu plus longs et beaucoup de galettes vendues. Avec leur gain de 350 euros, les deux gagnants pourraient par exemple s'offrir une nouvelle tondeuse à gazon, un vélo ou alors une vingtaine de galette. Car après tout, ils étaient venus pour cela. TF1 | Reportage D. Sitbon, Q. Danjou, A. Pocry