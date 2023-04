Des livres neufs à 80 centimes : partager le bonheur de lire

Chacun a sorti son argent de poche pour acheter des livres. À 80 centimes l'unité, ils ne savent pas où donner de la tête. Ces élèves de CE2, en image, ont l'habitude, la vente a lieu tous les ans dans la cour de leur école de Villeurbanne. L'association "Lire c'est partir" veut rendre les livres accessibles à tous et surtout convaincre les enfants que cela peut être un plaisir, et ce n'est pas toujours évident. Avec sa camionnette, Patrick Plet, responsable de l'Antenne du Sud, dans l'association "Lire c'est partir", vient directement au contact des enfants et de leurs parents dans les zones d'éducation prioritaire. Une mission qu'il accomplit depuis 20 ans avec toujours autant de plaisir. Bilan de la journée, 3 400 livres vendues. Il est temps de reprendre la route. "Lire c'est partir", c'est avant tout une maison d'édition. Tout part de l'entrepôt à Étampes. Vincent Safrat, le fondateur de l'association, choisit tous les titres, les auteurs et les illustrateurs. Mais comment peut-il vendre si peu cher ? D'abord, il a choisi de ne faire aucun bénéfice. Ensuite, il vend en direct. C'est un succès ! Trois millions de livres sont vendus chaque année. TF1 | Reportage L. Adda, J. Clouzeau, A. Tocny