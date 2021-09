Des lunettes de plus en plus innovantes

Des lunettes tout-en-un et la promesse d'être faciles à utiliser, c'est ainsi que les marques en mettent plein la vue aux visiteurs du Salon international des professionnels de l'optique et de la lunetterie à Villepinte. Les nouvelles technologies font le spectacle comme cette innovation : un écran qui vous permet de faire des essayages à distance, en réalité virtuelle. Revenons ensuite dans le monde réel avec des verres lancés l'été dernier. Ils sont destinés aux enfants atteints de myopie. Dans les allées du salon, certains professionnels ont fait des centaines de kilomètres pour trouver de nouvelles inspirations. "L'objectif, c'est de dénicher des nouvelles marques, des nouveautés, des choses différentes de ce qu'on a vu il y a deux ans", lance l'un d'entre eux. Annulé en 2020, le salon est une vitrine sur le monde. C'est le cas pour un artisan parisien et ses créations uniques. "On moule du cuir sur une structure métallique avec plusieurs assemblages de cuir à l'intérieur", lance le créateur, Lucas de Staël. Comptez tout de même 800 euros pour une paire de ses lunettes.