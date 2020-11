Des maisons à 1 euro en Sicile séduisent les Français amoureux de vieilles pierres

À Mussomeli, en plein cœur de la Sicile, une commune rurale de 10 000 habitants, le prix d'une maison est à un euro. Après un exode d'une partie de leur population, le village compte sur les nouveaux propriétaires pour retrouver une seconde jeunesse. Un prix symbolique où l'acquéreur a trois ans de temps pour restructurer l'extérieur, c'est-à-dire la façade et la toiture. C'est le contrat pour bénéficier de ce prix attractif. Une opération de vente pour charmer de nouveaux venus. Depuis trois ans, plus de 130 maisons ont été bradées à un euro. Faute d'acheteur, les propriétaires ont abandonné leurs bâtis, laissant même leurs souvenirs derrière eux. Pourtant avec ses arcades, sa pierre de taille et ses balcons en fer forgé, le charme sicilien de ces biens ne laisse pas indifférent. À ce prix-là, Morgane a eu un coup de cœur. La Française a sauté le pas il y a deux ans. Et elle n'est pas la seule. À 100 km, plus au sud de la Sicile, dans le village de Sambuca, le succès est total. Des dizaines de maisons ont été vendues à un euro.