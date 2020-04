Des malades du coronavirus accueillis dans un hôtel à Perpignan

Au-delà des services de réanimation dans les hôpitaux, toute une chaîne de prise en charge des malades du coronavirus s'est organisée dans le pays. À Perpignan, 18 patients sont en confinement dans des chambres d'hôtel. Cette structure est financée par le département et certaines associations. Visant à éviter les contaminations au sein des familles, elle restera en place au moins pendant la durée du confinement.